Ucrânia espera que sanções de Trump contra TPI não impeçam punição a supostos crimes russos

"Não reconhecemos o TPI. Os americanos têm suas próprias relações com o TPI", comentou nesta sexta-feira (7) o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante uma coletiva de imprensa, após o anúncio das sanções de Donald Trump.

Diante do risco teórico de ser preso caso viaje para países membros do TPI, Putin evita certas viagens, como a participação na cúpula do Brics na África do Sul em agosto de 2023, depois na do G20 na Índia em setembro do mesmo ano e na realizada no Brasil em novembro de 2024.

O presidente americano, que acusa o TPI de ter realizado "ações ilegais", assinou na quinta-feira um decreto que proíbe, entre outras medidas, a entrada nos Estados Unidos de dirigentes, funcionários e agentes do Tribunal, além de prever o congelamento de seus ativos no país.