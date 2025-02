Trump quer manter apenas 300 dos mais de 10 mil funcionários da USAID, diz imprensa dos EUA

O governo de Donald Trump quer reduzir o número de funcionários da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) de mais de 10 mil para cerca de 290 cargos, disseram três pessoas com conhecimento dos planos nesta quinta-feira, 6, ao jornal The New York Times .

Os poucos funcionários restantes inclui funcionários especializados em saúde e assistência humanitária, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato para o jornal porque não estavam autorizadas a discutir publicamente os cortes.