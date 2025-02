Trump irá ao Super Bowl em sua operação para reconquistar o esporte

“Mesmo que ele vá porque adora futebol, é um gesto político porque, como presidente dos Estados Unidos, tudo o que ele faz é político”, diz Amy Bass, professora de estudos esportivos do Manhattanville College.

Em sua tentativa de reconquistar o mundo dos esportes, Donald Trump será o primeiro presidente em exercício a comparecer ao Super Bowl, a final da liga profissional de futebol americano NFL no domingo, que ele frequentemente acusa de ser progressista demais.

Um ávido fã de esportes, que chegou a comprar um time de futebol profissional em meados da década de 1980, Trump teve uma recepção fria do setor durante seu primeiro mandato.

Como um sinal dessa mudança, na segunda-feira ele recebeu o clube de hóquei Florida Panthers, atual campeão da NHL, com grande alarde.

Mas, à medida que sua base eleitoral se ampliava durante a campanha presidencial, o efervescente Partido Republicano lentamente recuperou uma posição nos esportes no ano passado.

Vários times campeões chegaram ao ponto de romper com a tradição visitando a Casa Branca para mostrar sua oposição às políticas do presidente, inclusive o Philadelphia Eagles, vencedor do Super Bowl em 2017.

“A NFL nunca foi um bastião da esquerda, mas a última campanha fez do futebol americano uma arena mais politicamente contestada do que o normal”, observa Amy Bass.

Diferentemente de seu estilo de comunicação habitual, os democratas recorreram regularmente a parábolas sobre futebol e contaram com vários ex-jogadores em suas fileiras.

A acadêmica cita a escolha do companheiro de chapa da democrata Kamala Harris, Tim Walz, um ex-técnico de futebol americano do ensino médio.

Trump rapidamente se envolveu no debate, pedindo a expulsão do jogador, antes de convocar os proprietários de clubes em uma reunião pública para “demitir” qualquer “idiota” que se manifestasse durante o hino.

Em 2016, a decisão do quarterback do San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, de se ajoelhar no chão durante o hino dos EUA em protesto contra a violência policial contra minorias causou um terremoto.

Na ausência de sanções, o chefe de estado intensificou seus ataques aos proprietários e também mirou no chefe da liga, Roger Goodell, sem sucesso.

Com o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) contra a discriminação racial decolando na primavera de 2020, a crise se agravou na NFL.

A liga cedeu e anunciou que destinaria 250 milhões de dólares (1,4 bilhão de reais) ao longo de 10 anos para “combater o racismo sistêmico” e financiar programas de educação e desenvolvimento.

Foi uma forma de paz social. As relações entre jogadores e dirigentes se acalmaram consideravelmente desde então.

A decisão da liga, nesta semana, de parar de exibir o slogan “End Racism” (Acabe com o Racismo) nas duas extremidades do campo durante o Super Bowl foi interpretada por alguns como uma concessão à retórica “antiwoke” defendida pelo governo Trump.

Mas Roger Goodell disse na segunda-feira que a liga continuará a promover a diversidade “porque provamos para nós mesmos que isso torna a NFL melhor”.

- A Filadélfia e seu “ódio a Trump” -

Seus comentários foram contrários às recentes medidas do governo Trump para acabar com as políticas que promovem a integração das minorias.

Quando a presença de Trump no Super Bowl foi anunciada, os jogadores reagiram positivamente, com o astro do Chiefs, Travis Kelce, chegando a chamar o evento de “grande honra”.

No entanto, sua parceira, a rainha do pop Taylor Swift, apoiou Kamala Harris durante a campanha, o que levou Donald Trump a escrever em setembro: “Eu odeio Taylor Swift”.

O sacrossanto show do intervalo do Super Bowl também pode ser uma oportunidade para outra estrela da música, o rapper Kendrick Lamar, atacar o presidente, de quem ele já foi alvo.

Amy Harris se pergunta como será a reação do público do Caesars Superdome no domingo.

“Nunca se sabe como o público reagirá, porque as pessoas não estão lá para ver um político”, diz ela, embora "seja difícil encontrar uma cidade que odeie Trump tanto quanto a Filadélfia".

tu/lpa/af/dg/dd/aa