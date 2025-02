Trump diz que Japão concordou em dobrar investimentos em defesa até 2027 ante 1º mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta sexta-feira, 7, que o Japão concordou em dobrar os investimentos em defesa até 2027, em relação aos níveis verificados durante o primeiro mandato do republicano, entre 2017 e 2021. Em coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, na Casa Branca, Trump disse que os dois reforçaram compromisso com a segurança da península da Coreia. "Teremos relação com a Coreia do Norte", disse, antes de completar que se dá bem com o ditador norte-coreano, Kim Jong Un.

Sobre assuntos domésticos, Trump confirmou que pretende demitir alguns dos agentes do FBI que participaram das investigações sobre a invasão do Capitólio por apoiadores do republicano, em 6 de janeiro de 2021. "Há muita corrupção", acusou, sem dar mais detalhes.