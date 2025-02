Tribunal Penal Internacional condena sanção de Trump e pede apoio às nações por justiça

"Apelamos aos nossos 125 Estados-Membros, à sociedade civil e a todas as nações do mundo para que se unam pela justiça e pelos direitos humanos fundamentais", pediu em nota oficial.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou a Ordem Executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impõe sanções aos oficiais do tribunal, além de prejudicar o trabalho "independente e imparcial". Em declaração publicada nesta sexta-feira, o TPI promete "continuar fornecendo justiça e esperança a milhões de vítimas inocentes de atrocidades em todo o mundo, em todas as situações".

A presidente da Comissão da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, escreveu em publicação no X, antigo Twitter, que o trabalho do TPI deve prosseguir livremente a luta contra a impunidade global. "A Europa sempre defenderá a justiça e o respeito ao direito internacional", disse.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu que sancionar o TPI "ameaça a independência do Tribunal e prejudica o sistema de justiça criminal internacional como um todo", também em postagem no X.