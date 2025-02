Refém libertado implora que Israel traga de volta esposa e filhos cativos em Gaza

Bibas, de 35 anos, foi libertado no sábado passado após mais de 15 meses mantido em cativeiro em Gaza, sem sua esposa, Shiri, de origem argentina, e seus dois filhos, Kfir e Ariel, que tinham respectivamente oito meses e quatro anos de vida.

O Hamas afirmou, em novembro de 2023, que tanto a mãe quando os dois filhos morreram em um bombardeio israelense, mas o exército de Israel não confirmou sua morte e muitos israelenses se agarram à esperança de que estejam vivos.

Assim como Bibas, sua esposa e os dois filhos do casal foram capturados e levados para Gaza por milicianos islamistas em 7 de outubro de 2023, no ataque do Hamas no sul de Israel.