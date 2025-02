PSG renova com Luis Enrique até 2027

Embora o acordo tenha sido assinado no início de outubro, de acordo com uma fonte próxima ao clube, o PSG decidiu adiar o anúncio para fazê-lo junto com as renovações de três jogadores importantes do elenco: Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha (todos até 2029).

O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira (7) a renovação até 2027 do contrato do técnico espanhol Luis Enrique, que chegou ao clube em 2023.

O ex-técnico da seleção da Espanha terminou sua primeira temporada em Paris com um título do Campeonato Francês, uma Copa da França e a campanha até a semifinal da Liga dos Campeões.

Sua segunda temporada no clube também transcorre sem problemas até aqui, já que a equipe segue no topo na França e vai disputar o playoff de acesso às oitavas de final da Champions, nos dias 11 e 19 de fevereiro, contra o Brest.

Desde sua chegada, Luis Enrique tem agradado ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, e está trabalhando em estreita colaboração com o consultor esportivo Luis Campos, que ainda não renovou e cujo contrato vai até o final da atual temporada, de acordo com uma fonte próxima ao clube.

Com uma identidade de jogo pautada na versatilidade e apostando em jogadores jovens, o treinador espanhol personifica perfeitamente a nova política do clube, de não depender mais de craques após as saídas de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé.