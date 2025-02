Presidente do México rebate ordem dos EUA contra cartéis: 'Comecem pelo seu país'

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou a determinação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês) que impõe a "eliminação total" dos cartéis internacionais. Para ela, Washington deveria primeiro lidar com seus próprios problemas internos relacionados ao tráfico de drogas.

"Comecem pelo seu país. Nós, claro, vamos nos coordenar, colaborar, mas, como disse em 5 de fevereiro, nunca com subordinação nem ingerência, é coordenação", afirmou Sheinbaum durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 7.