Musk submete à votação no X reintegração de funcionário racista

Elon Musk publicou, nesta sexta-feira (7), uma pesquisa no X perguntando se deve reincorporar um funcionário de seu comitê de eficiência governamental (DOGE) que renunciou no dia anterior após serem reveladas várias de suas publicações racistas.

Às 15h30 GMT (12h30 em Brasília), mais de 260.000 usuários do X já haviam votado, com 80% a favor.

O funcionário em questão, Marko Elez, pediu demissão na quinta-feira depois que o The Wall Street Journal divulgou links para uma conta no X com várias postagens racistas e de defesa da eugenia.

“Só para vocês saberem, eu era racista antes de isso ser legal”, publicou a conta em julho, de acordo com o WSJ.

“Ninguém poderia me pagar para me casar com alguém que não fosse da minha etnia”, escreveu ele em setembro, e também pediu a "normalização do ódio contra os indianos".