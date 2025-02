Mais de 420 milhões de indianos participaram da maior festa religiosa do mundo

Mais de 420 milhões de peregrinos participaram do Kumbh Mela, o maior festival religioso do mundo, anunciou o governo indiano nesta sexta-feira, com base em estimativas dos organizadores calculadas usando inteligência artificial e câmeras de vigilância.

Esse número — maior que a população dos Estados Unidos e do Canadá somadas — não pôde ser verificado de forma independente.