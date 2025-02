Líder supremo do Irã pede que seu governo recuse qualquer negociação com EUA

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, instou nesta sexta-feira seu governo a recusar qualquer negociação com Estados Unidos, alegando que seria "imprudente".

O Irã insiste que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos e nega qualquer intenção de desenvolver armas atômicas.

"Precisamos entender isso corretamente: eles não devem achar que se negociarmos com esse governo (do presidente Trump), os problemas serão resolvidos", disse Khamenei em reunião com comandantes do Exército.

"Nenhum problema será resolvido negociando com os Estados Unidos", disse, citando "experiências" anteriores.