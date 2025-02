Kolo Muani faz 2 e dá vitória à Juventus sobre o Como no Italiano

Com mais dois gols do atacante francês Randal Kolo Muani, a Juventus venceu o Como por 2 a 1 nesta sexta-feira (7), fora de casa, no jogo que abriu a 24ª rodada do Campeonato Italiano.

O ex-jogador do Paris Saint-Germain, cedido por empréstimo em janeiro, vive bom momento na Itália depois de perder espaço no time da capital francesa.