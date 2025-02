Hamas publica nomes dos três reféns que pretende libertar no sábado

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas publicou os nomes de três reféns que planeja libertar no sábado (8), na quinta troca de prisioneiros palestinos como parte do acordo de trégua com Israel em Gaza.

O porta-voz das brigadas Ezedin Al Qassam, Abu Obeida, disse que "sob o acordo" três reféns seriam libertados no sábado e anunciou suas identidades, que devem ser confirmadas pelo Fórum de Famílias de Reféns antes de serem tornadas públicas.