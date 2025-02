Costa-Gavras se prepara para a morte com filme contemplativo

Adaptada de uma obra de Régis Debray e do médico Claude Grange, "Le dernier souffle" ("O Último Suspiro", em tradução livre) narra debates filosóficos sobre a morte entre um médico em cuidados paliativos (Kad Merad) e um escritor (Denis Podalydès).

"Em nossa sociedade, nem todos os meios estão disponíveis para que as pessoas (...) tenham um bom fim. A morte nos assusta terrivelmente desde que somos pequenos e não queremos falar sobre isso. Não, temos que falar sobre isso e nos preparar!", reflete.

"Eu gostaria que o final fosse bom. Sem dor, sem drama, sem agonia permanente", disse ele à AFP no Festival Lumière em Lyon, em outubro.

- "Conversa com amigos" -

Nascido em 13 de fevereiro de 1933 em Loutra-Iraias, no Peloponeso, Konstantinos Gavras teve que deixar a Grécia devido ao ativismo antimonarquista de seu pai. Ele chegou a Paris em 1955, aos 20 anos de idade.

O cineasta se consagrou a partir do final da década de 1960 com seus thrillers políticos, como "Z" (1969), em reação ao golpe dos coronéis em Atenas, ou "A Confissão', baseado no testemunho de Artur London contra os expurgos comunistas na Tchecoslováquia.