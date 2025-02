Conselho de Direitos Humanos da ONU inicia investigação sobre supostas atrocidades na RDC

O Conselho de Direitos Humanos da ONU decidiu, nesta sexta-feira (7), iniciar uma investigação sobre possíveis atrocidades na República Democrática do Congo (RDC), onde uma ofensiva dos combatentes do M23 e das tropas ruandesas avança no leste do país.

O projeto de resolução apresentado pela RDC foi adotado no final de uma sessão extraordinária, informou o presidente do Conselho composto por 47 países.