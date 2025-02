China 'lamenta profundamente' saída do Panamá da Rota da Seda

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta sexta-feira (7) que "lamenta profundamente" a decisão do Panamá de cancelar sua participação no acordo econômico da Rota da Seda com Pequim, após as pressões dos Estados Unidos.

Nas últimas semanas, o presidente americano, Donald Trump, exerceu uma grande pressão sobre o Panamá para que o país reduza a influência econômica chinesa no canal interoceânico, construído pelos Estados Unidos e entregue ao país da centro-americano em 1999, com base em tratados bilaterais assinados duas décadas antes.

Embora a rota interoceânica seja administrada pela Autoridade do Canal do Panamá, Washington argumenta que a China tem uma influência considerável por meio de uma empresa de Hong Kong que opera portos nas duas entradas da via, por onde transita 5% do comércio marítimo mundial e 40% do tráfego de contêineres dos Estados Unidos.

Após a pressão de Trump, que disse não descartar o uso da força para assumir o controle do canal, e uma visita de seu secretário de Estado, Marco Rubio, o presidente panamenho, José Raúl Mulino, anunciou na quinta-feira o cancelamento do acordo econômico da Rota da Seda com a China em um prazo de 90 dias.