Centenas de palestinos comparecem a enterro de comandante militar do Hamas em Gaza

Centenas de palestinos assistiram nesta sexta-feira (7), em um campo de refugiados da Faixa de Gaza, ao funeral de Marwan Issa, o número 2 do braço armado do Hamas, morto por Israel.

Muitos combatentes do braço militar do Hamas, as Brigadas Ezzedine al Qassam, com os rostos cobertos e fuzis nos ombros, participaram do cortejo nas estreitas ruas do campo de Bureij, no centro do território palestino.