Brasil vence Colômbia e se mantém 100% na fase final do Sul-Americano Sub-20

Após cobrança de escanteio de Pedrinho, o zagueiro Iago marcou de cabeça o gol da vitória brasileira aos cinco minutos do primeiro tempo no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela (UCV), em Caracas.

O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 nesta sexta-feira (7) e se manteve com 100% de aproveitamento depois de duas rodadas do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

A Seleção terminou a partida com um jogador a menos, após expulsão do lateral Igor Serrote na reta final pelo segundo cartão amarelo.

Com a vitória, o Brasil assumiu a liderança do hexagonal final com seis pontos, seguido pela própria Colômbia e pela Argentina, ambas com três.

A rodada continua com a seleção argentina enfrentando o Uruguai e com o confronto entre Paraguai e Chile.

erc/gfe/cb/rpr