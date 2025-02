Argentina vence Uruguai e lidera Sul-Americano Sub-20 junto com Brasil

A Argentina venceu o Uruguai nesta sexta-feira (7) por 4 a 3, em duelo válido pela segunda rodada da fase final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, com dois gols de Claudio 'El Diablito' Echeverri e Maher Carrizo.

Dirigida por Diego Placente, a seleção 'albiceleste' chagou a abrir 3 a 0 no placar, mas terminou ganhando tempo em uma partida emocionante que a deixa junto do Brasil no topo da tabela do hexagonal final do torneio, disputado na Venezuela e que concede quatro vagas ao Mundial da categoria.