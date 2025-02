Ucrânia está pronta para abrir corredor humanitário em zona ocupada da Rússia

As forças russas conseguiram recuperar a maior parte do território perdido, mas ainda não conseguiram repelir completamente as tropas ucranianas, apesar do suposto envio de soldados norte-coreanos denunciado por Kiev.

O descontentamento das famílias com as autoridades russas cresce diante da impossibilidade de entrar em contato com seus parentes presos do outro lado da linha de frente.

O Ministério da Defesa russo afirmou nesta quinta-feira (6) que havia repelido uma nova ofensiva das tropas ucranianas na província.