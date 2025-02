Sergio Ramos é anunciado pelo Monterrey, do México

O ex-capitão do Real Madrid voltará aos gramados depois de quase um ano de inatividade, desde que deixou o Sevilla.

Aos 38 anos, o zagueiro espanhol Sergio Ramos é o mais novo reforço do Monterrey, anunciou o clube mexicano em suas redes sociais nesta quinta-feira (6).

"Zagueiro histórico do futebol mundial, multicampeão por Real Madrid e Paris Saint-Germain, e campeão do mundo e da Eurocopa pela Espanha. Bem-vindo, Sergio Ramos", publicou o Rayados em sua conta no X.