Presidente de LaLiga diz que Real Madrid 'perdeu a cabeça' com campanha contra árbitros

"O Real Madrid é contra tudo. Quer prejudicar a competição, não apenas o sistema de arbitragem. Construiu uma narrativa de vitimismo exagerado, fora de hora e com o objetivo, na minha opinião, de prejudicar a competição", declarou Tebas após uma reunião entre os clubes da primeira e segunda divisão (exceto o Real Madrid), a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o Comitê Técnico de Árbitros (CTA).

"Deveriam ter sido entregues, por que não? Essa é a minha opinião. Não é decisão do Real Madrid ir até a justiça comum. Eu já disse, acho que deveriam entregar os áudios do VAR ao Real Madrid e a qualquer clube, mas são decisões que agora cabem à Federação e ao Comitê Técnico de Árbitros", explicou.

Sobre o pedido do clube merengue para ter acesso aos áudios do VAR, o presidente de LaLiga acredita que eles devem ser fornecidos.

Tebas rebateu com firmeza o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez: "Ele sempre quer ter razão. O ideal para ele seria que nos ajoelhássemos e pedíssemos perdão por salvar o futebol".

O Real Madrid, que se sentiu prejudicado após a derrota para o Espanyol por 1 a 0 no último sábado, tachou a arbitragem de "completamente desacreditada" e criticou um sistema "corrompido por dentro", lamentando a não expulsão do lateral Carlos Romero, autor do gol que decidiu a partida pouco depois de não ter siso expulso por uma entrada dura e por trás sobre Kylian Mbappé.

Segundo a imprensa espanhola, o clube merengue se negou a comparecer à reunião marcada para esta quinta-feira para melhorar o sistema de arbitragem espanhol, muito pressionado a cada semana pelos vídeos da Real Madrid TV com supostos erros cometidos por árbitros escalados para os jogos seguintes da equipe.

