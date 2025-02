PMA pede que doadores contribuam para alimentar e reconstruir Gaza

A visita do dirigente do PMA a Gaza ocorreu no momento em que Israel e Hamas recomeçaram as negociações sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo, após 15 meses de uma devastadora resposta militar israelense ao ataque mortal do movimento islamista em 7 de outubro de 2023.

bur/ams/ib/bds/lpt/pb/jvb/jb/mvv