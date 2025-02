Petróleo fecha em queda, afetado por perspectiva de excesso da oferta

Os preços do petróleo oscilaram nesta quinta-feira (6), impulsionados no início da sessão pelo aumento do preço dos barris sauditas exportados para a Ásia, mas finalmente lastreados pela inquietação sobre a oferta mundial.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril recuou 0,43%, a 74,29 dólares.