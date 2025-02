O governo de Israel ordenou, nesta quinta-feira (6), que o Exército prepare um plano para a saída voluntária dos moradores da Faixa de Gaza, projeto alinhado com a ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deslocar a população do território palestino.

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Governo dos EUA afirma que seus navios terão passagem livre no Canal do Panamá; ACP nega

O governo dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (5) que seus navios não precisarão pagar para transitar pelo Canal do Panamá, uma afirmação desmentida pela autoridade que administra a infraestrutura cujo controle é ambicionado por Donald Trump.

SANTO DOMINGO:

EUA emite isenção para permitir ajuda à missão internacional no Haiti

Os Estados Unidos afirmaram, na quarta-feira (5), que concederam uma isenção ao congelamento da ajuda do presidente Donald Trump para permitir que milhões de dólares sejam enviados para uma missão de segurança no Haiti, embora parte da assistência esteja suspensa.

TIJUANA:

Mais militares em Tijuana: o preço de evitar as tarifas de Trump

Militares mexicanos vigiam a área turística de Playas de Tijuana, ao lado do muro que faz fronteira com os Estados Unidos, como parte de um destacamento de milhares de soldados com o qual o México se comprometeu para que Donald Trump congelasse as tarifas elevadas.

BOGOTÁ:

Inteligência artifical, a nova face da desinformação eleitoral no Equador

A desinformação chegou à campanha presidencial do Equador com um ingrediente incomum: o uso cada vez mais sofisticado da inteligência artificial (IA), capaz de se fazer passar por candidatos de forma quase imperceptível para turvá-los.

BUENOS AIRES:

Cinco medidas nas quais Milei imitou Trump

A imitação, como diz a sabedoria popular, é a forma mais sincera de admiração, e o presidente argentino Javier Milei deixou a clara sua por Donald Trump ao pegar emprestados vários pontos de sua agenda.

-- EUROPA

PARIS:

França lança campanha para culpabilizar usuários após apreensões recordes de cocaína

França apreendeu 53,5 toneladas de cocaína em 2024, mais que o dobro do número do ano anterior, disseram as autoridades nesta quinta-feira (6), lançando uma "campanha de culpabilização" contra usuários de drogas, que afirma serem "cúmplices" do tráfico.

LA ROSIERE:

Refugiados afegãos recuperam a sensação de liberdade com snowboard na França

Musawer e Nasima costumavam escalar as montanhas do Afeganistão e depois praticar snowboard, com sensação de liberdade. Com o retorno ao poder do Talibã, que condena o esporte como uma prática “ocidental”, sua paixão se tornou a salvação.

(Afeganistão França refugiados mulheres montanhas snowboard, 450 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PRAYAGRAJ:

Os tradicionais barqueiros do festival hindu Kumbh Mela

Para os milhões de peregrinos hindus que participam do grande Kumbh Mela, sua jornada espiritual culmina com um mergulho nas águas onde dois rios sagrados se encontram. Um rito que seria impossível sem os remadores que levam os fiéis até o local.

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Cortes na USAID geram pânico na África: 'Muita gente morrerá'

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de congelar a ajuda externa causou pânico entre os trabalhadores humanitários na África, que temem, por exemplo, que os programas de tratamento experimental para pessoas que vivem com HIV possam ser interrompidos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Cúpula de IA em Paris começa com encontros científicos

Especialistas globais discutirão as ameaças representadas pela inteligência artificial (IA) em uma reunião em Paris nestas quinta (6) e sexta-feira (7), antes de uma cúpula de líderes mundiais.

PARIS:

Gucci anuncia fim da colaboração com seu diretor artístico Sabato de Sarno

A marca de moda Gucci, do grupo de luxo Kering, anunciou nesta quinta-feira (6) o fim da colaboração com seu diretor artístico, o italiano Sabato de Sarno, que assumiu o cargo no início de 2023.

=== ESPORTES ===

RIO DE JANEIRO:

Aos 36 anos, Marcelo anuncia aposentadoria do futebol

Um dos melhores laterais esquerdos dos últimos tempos, Marcelo anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quinta-feira (6), após quase 20 anos de carreira.

SANTOS:

Em seu aniversário, Neymar reestreia no Santos com empate contra o Botafogo-SP

Numa quente e úmida quarta-feira, 5 de fevereiro, dia em que fez 33 anos, Neymar voltou a jogar no clube onde tudo começou. Vestindo pela primeira vez a camisa 10 imortalizada por Pelé, o craque voltou a defender o Santos, que ficou no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

