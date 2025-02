Panamá qualifica de 'falsidade absoluta' anúncio dos EUA sobre pedágios do canal

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, rejeitou nesta quinta-feira (6) o anúncio de Washington de que seus navios não terão que pagar para transitar pelo Canal do Panamá, o que chamou de “falsidade absoluta” e “intolerável”.

“Isso é intolerável, simplesmente intolerável. E hoje o Panamá está expressando ao mundo a minha rejeição absoluta de continuarmos a explorar as relações bilaterais com base em mentiras e falsidades”, enfatizou.

Em meio a uma forte escalada sobre a ameaça de Donald Trump de retomar o controle do canal, o Departamento de Estado disse na quarta-feira que seus navios não terão que pagar para transitar pela hidrovia.

No entanto, a Autoridade do Canal do Panamá (ACP), um órgão independente do governo criado para administrar a hidrovia estratégica, negou rapidamente o anúncio dos EUA na noite de quarta-feira.

O presidente panamenho disse que havia instruído as embaixadas do Panamá a “negar” o anúncio do Departamento de Estado.