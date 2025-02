Nicarágua concede duas licenças de mineração para empresa chinesa

O governo da Nicarágua entregou, nesta quinta-feira (6), duas licenças por 25 anos a uma empresa chinesa para a exploração de minerais nas áreas fronteiriças com Honduras, segundo as resoluções publicadas no jornal oficial La Gaceta.

A primeira concessão "para a exploração de minerais metálicos e não metálicos", concedida à subsidiária chinesa Brother Metal, abrange uma área de 24.612 hectares entre os departamentos de Nueva Segovia e Madriz, no norte do país, de acordo com o Ministério de Energia e Minas.