Manchester United confirma grave lesão no joelho de Lisandro Martínez

O Manchester United confirmou nesta quinta-feira (6) que o zagueiro argentino Lisandro Martínez sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo no jogo de fim de semana contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês.

O jogador de 27 anos teve que ser retirado do campo de maca durante a derrota do United por 2 a 0 em Old Trafford.