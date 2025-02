Justiça chilena rejeita denúncia contra Boric por divulgação de imagens íntimas

"O tribunal determinou (...) o arquivamento definitivo do caso", declarou em comunicado o advogado Jonatan Valenzuela.

A Justiça chilena rejeitou, nesta quinta-feira (6), a denúncia contra o presidente Gabriel Boric, apresentada por uma mulher no ano passado, por divulgar imagens íntimas, informaram a Promotoria e o advogado do chefe de Estado.

A investigação determinou "a inocência do acusado", afirmou Sebastián González, promotor regional de Magallanes, no extremo sul do país, em coletiva de imprensa.

Em novembro, foi revelado que Boric havia sido acusado por uma mulher cuja identidade não foi revelada.

A ação criminal foi apresentada em 6 de setembro, mais de uma década depois que Boric conheceu a autora da denúncia em um estágio em 2013 na localidade de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, cidade natal de Boric.