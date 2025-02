Inter perde para Fiorentina em jogo adiado e fica a 3 pontos do Napoli

O jogo, válido pela 14ª rodada, deveria ter sido disputado em dezembro, mas na ocasião foi suspenso aos 16 minutos devido ao desmaio por um problema cardíaco do volante Edoardo Bove, da 'Viola'.

A Inter de Milão deu um passo atrás na luta pelo 'Scudetto' com a derrota para a Fiorentina por 3 a 0 nesta quinta-feira (6), a segunda dos 'nerazzurri' no Campeonato Italiano, e fica a três pontos do líder Napoli.

Caso conseguisse a vitória na parte final disputada nesta quinta-feira, a Inter igualaria os 54 pontos do Napoli, mas o time do técnico Simone Inzaghi saiu derrotado depois de um primeiro tempo equilibrado.

E a equipe de Florença, depois desta terceira vitória consecutiva, subiu para a quarta colocação com 42 pontos.

Antes da 24ª rodada, na qual Inter e Fiorentina vão se enfrentar na próxima segunda-feira, o Napoli se mantém com três pontos de vantagem na liderança, mas agora com o mesmo número de jogos disputados que todos os times da parte de cima da tabela.

A Fiorentina abriu o placar na segunda etapa com Luca Ranieri (59') e posteriormente ampliou sua vantagem com dois gols de Moise Kean (68' e 89').

Uma das principais promessas do futebol italiano, Bove, de 22 anos, acompanhou a partida do banco de reservas. Ele sofreu um mal súbito em campo no dia 1º de dezembro, quando Fiorentina e Milan se enfrentavam pela 14ª rodada da Serie A.

Desde que passou a usar um desfibrilador subcutâneo, o jogador aguarda as conclusões de uma comissão médica para saber se terá que encerrar sua carreira, pelo menos no futebol italiano, onde não é permitido o uso do dispositivo.

