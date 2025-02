Incêndios florestais afetam mais de 25 mil hectares na Patagônia argentina

Uma das áreas mais prejudicadas pelas condições meteorológicas adversas é o Vale Magdalena, no Parque Nacional Lanín, em Neuquén, onde mais de 5.000 hectares de floresta foram afetados, em um parque de 216.000 hectares.

A Coordenação Única de Operações (CUO) acionou ontem o alerta vermelho, para convocar bombeiros do centro do país a auxiliar os brigadistas já mobilizados com os focos em Neuquén, que não exigiram evacuações.

No Parque Nacional Nahuel Huapi, localizado entre as províncias de Neuquén e Rio Negro, os incêndios começaram no fim de dezembro, com mais de 10.700 hectares comprometidos. "Essas florestas terão uma recuperação difícil, que pode levar 200 anos no Nahuel Huapi ou no Lanín", disse Giardini.