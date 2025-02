Gucci anuncia fim da colaboração com seu diretor artístico Sabato de Sarno

A marca de moda Gucci, do grupo de luxo Kering, anunciou nesta quinta-feira o fim da colaboração com seu diretor artístico, o italiano Sabato de Sarno, que assumiu o cargo no início de 2023.

"O desfile outono-inverno 2025 em 25 de fevereiro em Milão será apresentado pela equipe de criação da Gucci. A nova direção artística será anunciada no devido tempo", disse seu comunicado sem maiores detalhes.