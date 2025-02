Federação Espanhola de Futebol anuncia criação de novo modelo de arbitragem

Em uma reunião em Madri com os clubes (exceto o Real Madrid), a LaLiga e o Comitê Técnico de Árbitros (CTA), o presidente da RFEF, Rafael Louzán, que foi absolvido nesta quinta-feira de uma condenação por prevaricação, apontou que o sistema de arbitragem deve ser repensado.

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta quinta-feira (6) que vai criar um novo modelo de arbitragem, após a polêmica gerada com a de derrota do Real Madrid para o Espanyol (1 a 0) no último fim de semana.

"Não quer dizer nada o fato de sempre ter sido feito desta fora. Existem modelos no mundo que estão trabalhando bem e vamos colocar em prática uma mudança de modelo estrutural dentro do regulamento", explicou Louzán em comunicado.

A medida também pretende abrir a possibilidade de jogadores participarem dos seminários a cada pré-temporada, para que possam se certificar dos critérios e instruções dadas aos árbitros e também contribuírem com ideias para melhorar a arbitragem.

Uma delas permite que "representantes dos clubes, em regime de rodízio, participem dos seminários semanais do CTA, que acontecem após os jogos de fim de semana, de modo que tenham em primeira mão as informações detalhadas pelos árbitros".

Por sua vez, o presidente do CTA, Luis Medina Cantalejo, apresentou uma lista de medidas para melhorar a colaboração entre os árbitros e os clubes. "Vamos implementar uma mudança de modelo estrutural para a arbitragem espanhola", afirmou.

Outra proposta é a de "implementar um sistema para que o árbitro explique ao vivo, após a revisão no monitor, suas decisões através do sistema de som do estádio, além criar grupos de trabalho para manter uma relação mais estreita e constante entre árbitros e clubes, e diretamente entre os próprios árbitros, jogadores e treinadores".

Segundo a RFEF, também está nos planos a transmissão ao vivo dos áudios das revisões do VAR, desde que a Fifa autorize, e a criação de um grupo de trabalho integrado por membros dos diferentes órgãos para a realização de reuniões periódicas e analisar questões que podem ser suscetíveis de melhora.

A reunião desta quinta-feira foi organizada depois que o Real Madrid enviou um protesto formal contra a arbitragem após a derrota para o Espanyol com um gol do lateral Carlos Romero, que minutos antes não recebeu cartão vermelho por uma dura entrada por trás sobre Mbappé. Outra reclamação do clube merengue na partida foi um gol anulado de Vinícius Júnior.