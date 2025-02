Elton John anuncia novo álbum de estúdio

O cantor britânico Elton John anunciou um novo álbum de estúdio que será lançado em abril, um ano e meio depois de encerrar uma turnê mundial de despedida.

O álbum, com o título "Who Believes in Angels?", é uma colaboração com a cantora americana Brandi Carlile e foi co-escrito por Bernie Taupin, que trabalha com o cantor e compositor há décadas.