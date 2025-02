Colômbia abre rota marítima comercial com a China em meio a tensões com EUA

A Colômbia abriu uma nova rota marítima comercial que liga o seu principal porto no oceano Pacífico a Xangai, em um sinal do "fortalecimento" das relações com a China em meio às tensões diplomáticas com os Estados Unidos.

"Colômbia e China acordam uma rota marítima que conecta Xangai a Buenaventura (sudoeste)", escreveu o Ministério do Comércio do país sul-americano na rede X nesta quinta-feira (6).