Casa Branca planeja cortar milhares de empregos em agências de saúde dos EUA

A Casa Branca está trabalhando em uma ordem executiva para demitir milhares de funcionários do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A ordem, que poderá ser emitida já na próxima semana, prevê que agências de saúde, incluindo a Food and Drug Administration, terão que cortar uma determinada porcentagem de funcionários.