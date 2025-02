Aos 36 anos, Marcelo anuncia aposentadoria do futebol

Sua saída do tricolor foi anunciada em novembro, depois de um desentendimento na beira do campo com o técnico Mano Menezes. Àquela altura da temporada, o jogador já havia perdido espaço na equipe.

O Tricolor inclusive batizou o estádio do CT Vale das Laranjeiras, onde treinam as categorias de base, com o nome do lateral: Marcelo Vieira.

Pela Seleção Brasileira, foram 58 jogos disputados e seis gols marcados, entre Eliminatórias Sul-Americanas, Copa América e as Copas do Mundo de 2014 e 2018.

Além de duas medalhas olímpicas (prata nos Jogos de Londres-2012 e bronze em Pequim-2008), Marcelo foi campeão da Copa das Confederações em 2013, mas também é lembrado por ter feito parte do elenco que sofreu a história goleada por 7 a 1 diante da Alemanha na semifinal da Copa de 2014.