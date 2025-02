Aeroportos da Coreia do Sul devem instalar câmeras e radares de detecção de pássaros

As autoridades sul-coreanas anunciaram nesta quinta-feira (6) que todos os aeroportos do país deverão instalar câmeras e radares de detecção de pássaros, após o acidente de um voo da Jeju Air que deixou 179 mortos. A medida foi apresentada como parte de uma inspeção de segurança nos aeroportos de todo o país, que inclui uma avaliação de possíveis instalações que atraem pássaros.

"Todos os aeroportos serão equipados com pelo menos uma câmera térmica", afirmou o Ministério de Territórios em um comunicado. A instalação deve começar no próximo ano. Também haverá aparelhos sônicos móveis para lidar com "pássaros de tamanho médio e grande".

"Radares de detecção de aves serão instalados em todos os aeroportos para aumentar a detecção rápida de pássaros à distância e para melhorar a capacidade de resposta dos aviões", acrescentou o ministério. O radar detectará o tamanho do pássaro e seu deslocamento. As informações serão enviadas aos controladores de tráfego aéreo, que devem alertar os pilotos. Um Boeing 737-800 da Jeju Air com 181 pessoas a bordo sofreu um acidente em 29 de dezembro no aeroporto da cidade sul-coreana de Muan, onde sofreu um incêndio após colidir com uma barreira de concreto. Apenas duas pessoas sobreviveram à tragédia.