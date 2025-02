Trump diz que Irã 'não pode ter arma nuclear'

“Quero que o Irã seja um país grande e próspero, mas sem a arma nuclear”, escreveu Trump em sua rede Truth Social. “Prefiro muito mais um acordo de paz verificado no nuclear, que permita ao Irã crescer e prosperar pacificamente”, acrescentou.

Trump também descartou relatos de que os EUA estão trabalhando com Israel “para explodir o Irã em pedacinhos”: “Muito exagerado”, escreveu ele.

Durante uma coletiva de imprensa com Trump na terça-feira em Washington, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu concordou que Teerã nunca deveria ter uma arma nuclear.

“Começaremos a trabalhar (no acordo) imediatamente e teremos uma grande comemoração no Oriente Médio quando ele for assinado e concluído”, disse ele. “Deus abençoe o Oriente Médio.”

Durante seu primeiro mandato, que terminou em 2021, Trump retirou os EUA do acordo entre o Irã e as potências ocidentais e restabeleceu as sanções contra o país.