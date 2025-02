Suécia em estado de choque após o pior massacre da história do país

A Suécia amanheceu abalada nesta quarta-feira (5), um dia após o pior massacre da sua história, que deixou 10 mortos em um centro de ensino para adultos no centro do país e um grande número de perguntas.

O autor não era conhecido pela polícia e não tinha vínculos com nenhuma das gangues que abalaram recentemente o país com a violência ligada ao narcotráfico.

A força de segurança não informou o número exato de feridos, nem a gravidade do quadro de saúde, mas as autoridades regionais afirmaram que seis pessoas foram hospitalizadas por ferimentos provocados pelos tiros.

Os atos de violência que proliferaram nos últimos anos pelo país não haviam afetado os estabelecimentos de ensino, que normalmente costumam ter as portas abertas.

O ataque de terça-feira foi o pior massacre na história da Suécia, afirmou o primeiro-ministro Ulf Kristersson, que admitiu que há "muitas perguntas para responder".

As autoridades não revelaram detalhes sobre o perfil ou as motivações do assassino e as circunstâncias do massacre ainda são nebulosas.