Stade Briochin elimina Nice e continua sua aventura na Copa da França

O modesto Stade Briochin de Saint-Brieuc, da quarta divisão do futebol francês, continuará vivendo sua aventura na Copa da França, após derrotar o Nice por 2 a 1 nesta quarta-feira (5) e se classificar para as quartas de final.

O Nice, atualmente o quinto colocado da Ligue 1 e finalista da Copa em 2022, abriu o placar no início do segundo tempo com Tom Louchet (54'), mas o zagueiro Hugo Boudin balançou as redes duas vezes (88' e 90'+7) para dar a vitória à equipe da pequena localidade do oeste da França.