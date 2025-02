Santos relaciona Neymar, que pode estrear em seu retorno ao Brasil

"Chegou a hora, nação santista! Chegou o dia tão esperado!", escreveu o 'Peixe' na rede social X, em publicação com a imagem de Neymar vestindo o uniforme da equipe.

Embora ainda não se saiba se o camisa 10 será titular ou reserva, a tendência é que ele atue por 30 minutos contra o Botafogo, pela 7ª rodada do Paulistão, a partir das 21h35 (horário de Brasília). A expectativa é de casa cheia na Vila Belmiro.

O Santos vem de vitória por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo, um dia depois da apresentação de Neymar, que não esteve na Vila para acompanhar a partida.

O craque treina com seus novos companheiros desde segunda-feira e teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na terça, ficando à disposição do técnico Pedro Caixinha para enfrentar o Botafogo.

Apesar da campanha irregular (duas vitórias, um empate e três derrotas em seis jogos), o Santos é o líder do Grupo B do Paulistão, a cinco rodadas do fim da primeira fase.