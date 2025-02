Real Madrid vence Leganés (3-2) com gol nos acréscimos e vai às semis da Copa do Rei

O Real Madrid, que chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0 sobre o Leganés fora de casa, teve que esperar pelo gol do jovem Gonzalo García nos acréscimos (90'+3) para vencer por 3 a 2 e garantir a classificação para as semifinais da Copa do Rei, nesta quarta-feira (5).

O croata Luka Modric (18') e o brasileiro Endrick (25') marcaram para os 'merengues' antes de os anfitriões empatarem com uma dobradinha de Juan Cruz (39' de pênalti e 59').