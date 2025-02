Ordem de Trump que acaba com cidadania por direito de nascimento é suspensa por 2º juiz federal

Um juiz federal ordenou nesta quarta, 5, uma segunda pausa nacional na ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump, que busca acabar com a cidadania por direito de nascimento para qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos de pais em situação ilegal, chamando a cidadania de um "direito precioso". A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Deborah Boardman, afirmou que nenhum tribunal no país endossou a interpretação da administração Trump sobre a 14ª Emenda.

"Este tribunal não será o primeiro", disse a juíza. "A cidadania é um direito precioso, expressamente concedido pela 14ª Emenda à Constituição". Boardman disse que a cidadania é uma "preocupação nacional que exige uma política uniforme", acrescentando que "somente uma liminar nacional proporcionará alívio completo aos demandantes".