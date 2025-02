O que Trump quer dizer com 'tomar o controle' da Faixa de Gaza?

Isto é o que foi dito durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, na terça-feira (4).

Segundo ele, os Estados Unidos vão "nivelar o lugar e se desfazer dos edifícios destruídos" para desenvolver economicamente o território e ter "uma quantidade ilimitada de emprego e habitação para as pessoas da área".

"Seremos os donos dela e seremos responsáveis pelo desmantelamento de todas as perigosas bombas não detonadas e outras armas neste lugar", acrescentou.

Mais tarde, indicou que a tomada de controle será "a longo prazo" e afirmou que "traria grande estabilidade para essa parte do Oriente Médio e talvez para todo o Oriente Médio".

O republicano acrescentou, ainda, que "a única razão pela qual os palestinos querem voltar a Gaza é porque não têm outra alternativa".

Posteriormente, disse: "Imagino pessoas do mundo todo morando lá. As pessoas do mundo. Acho que eles transformarão aquele lugar em um lugar internacional incrível... E acho que o mundo inteiro, representantes de todo o mundo, estarão lá".

"Os palestinos também, os palestinos viverão lá. Muitas pessoas viverão lá. Mas eles tentaram a outra coisa e tentaram por décadas e décadas e décadas. Isso não vai funcionar. Não funcionou. Nunca funcionará", considerou.