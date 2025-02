Nora de Donald Trump apresentará um programa na Fox News

A Fox News anunciou nesta quarta-feira (5) que contratou Lara Trump, nora de Donald Trump, como apresentadora de um programa – algo sem precedentes para um parente de um presidente dos Estados Unidos em exercício.

A ex-copresidente do Comitê Nacional Republicano, de 42 anos, apresentará um programa no horário nobre, "Minha Opinião com Lara Trump", que será exibido aos sábados à noite.