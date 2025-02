Nissan sofre queda na Bolsa após informação de que descartou fusão com a Honda

As ações da Nissan registraram forte queda nesta quarta-feira (5) na Bolsa de Tóquio depois que o jornal econômico Nikkei informou que a montadora abandonou as negociações para uma fusão com a concorrente Honda. O jornal e outros meios de comunicação japoneses informaram que a Honda propôs transformar a Nissan em uma subsidiária, ao invés do plano inicial de integrar as duas empresas em um novo conglomerado.

O Nikkei destaca que a proposta foi recebida com "forte oposição" dentro da Nissan e os executivos da empresa decidiram abandonar as negociações.

Após a publicação da informação, as ações da Nissan caíram 4,8% em Tóquio. Os títulos da Honda subiram 12%. A Bolsa de Tóquio suspendeu a cotação da Nissan, alegando que era necessário confirmar a veracidade das informações sobre o fim das negociações. As duas montadoras japonesas concordaram em dezembro com o início das negociações para formar o terceiro maior grupo automotivo mundial, uma manobra considerada uma tentativa de competir contra a Tesla e as empresas chinesas de veículos elétricos.