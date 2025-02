'Não temos medo', afirmam moradores da ilha grega de Santorini apesar dos terremotos contínuos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais de 7.000 pessoas deixaram Santorini por mar ou ar desde domingo por causa dos inúmeros tremores sísmicos, uma sequência sem precedentes nessa área desde que as medições começaram em 1964, de acordo com dados do Instituto de Geodinâmica do Observatório de Atenas.