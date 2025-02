Ministérios sul-coreanos bloqueiam acesso ao DeepSeek em seus computadores

Os ministérios de Defesa e Comércio da Coreia do Sul bloquearam, nesta quinta-feira (6), o acesso em seus computadores ao aplicativo chinês de inteligência artificial DeepSeek, após pedido do órgão de vigilância de dados para que a empresa esclareça como utiliza as informações dos usuários.

"Foram implementadas medidas de bloqueio para o DeepSeek especificamente para computadores conectadas à internet utilizados para o trabalho militar", informou a pasta de Defesa em mensagem de texto enviada à AFP.