Milan vence Roma (3-1) com gol do estreante João Félix e vai às semis da Copa da Itália

O Milan se classificou para as semifinais da Copa da Itália ao vencer a Roma por 3 a 1, com o primeiro gol de seu mais recente reforço, o português João Félix, nesta quarta-feira (5), no estádio de San Siro.

O time 'rossonero', que não faz uma grande campanha no Campeonato Italiano (8º, 19 pontos atrás do líder Napoli), chegou ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0, graças a uma dobradinha de Tammy Abraham, emprestado ao clube lombardo pela própria Roma. Ele abriu o placar aos 16 minutos e ampliou aos 42.